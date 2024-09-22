К каким болезням может привести частое употребление готовой еды

Частое потребление ультрапереработанных продуктов, в частности готовой пищи, может вызвать серьезные проблемы с сердцем, а также стать причиной развития онкологии. Об этом рассказала эндокринолог «Скандинавского центра здоровья» Галина Рогожкина.

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Она отметила, что избыточное содержание соли и насыщенных жиров в таких блюдах увеличивает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это может привести к гипертонии, инсультам и атеросклерозу.

Из-за наличия консервантов и добавок в ультрапереработанных продуктах возрастает вероятность развития различных видов рака, включая колоректальный. Поэтому Рогожкина рекомендовала готовить еду самостоятельно.

— Также в дополнение к готовому блюду можно приготовить простой салат из свежих овощей. Это не займет много времени, но сделает прием пищи более полезным и сбалансированным, — рассказала врач в беседе с RT.

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что риск сердечного приступа и инсульта повышают два типа продуктов. К ним относятся сладкие напитки и мясные полуфабрикаты.