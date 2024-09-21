Топ-15 факторов, удлиняющих жизнь

Не только в России, но и во всем мире медицину постепенно перестраивают в сторону профилактической работы.

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"Главная задача врача - не только лечить уже состоявшиеся заболевания, но и помочь здоровым сохранить это здоровье на долгие годы. Это так называемое здоровьесберегающее поведение", - сказала главный специалист Минздрава по терапии и профилактической медицине, академик РАН Оксана Драпкина, выступая на сессии IV Евразийского женского форума, посвященной теме продолжительности жизни.

Академик представила на форуме интерактивный тест - "Профилактический диктант": ответив на 15 вопросов, человек получает представление, насколько его повседневное поведение соответствует нормам и правилам, обеспечивающим сохранение здоровья.

Тест разработан в НМИЦ терапии и профилактической медицины, который возглавляет Оксана Драпкина. Он устроен так, что, заполняя анкету, одновременно можно получить рекомендации специалистов по каждому из 15 ключевых вопросов.

"Вклад пациента в сохранение своего здоровья ничуть не меньше, чем роль медицины, ее возможностей оснащенности, подготовки и компетентности врачей", - отметила доктор Драпкина.

Сначала тест проверяет наши знания в части вклада наших генов в долголетие и здоровье. Расхожее мнение, что продолжительность жизни полностью зависит от наследственности, ошибочно.

"Согласно результатам исследований, продолжительность жизни лишь на 25% зависит от генетики, наследственности. А остальной вклад в здоровье и долголетие вносят образ жизни и окружающая среда", - поясняет Драпкина.

Более того, скорректировав свое повседневное поведение, можно заметно уменьшить риск "включения" неблагоприятных генов и вероятность того, что негативные факторы проявят себя.

Диктант проверяет, знает ли человек, какие неинфекционные заболевания наиболее распространены сегодня и как их развитие связано с тем, что мы едим, заботимся ли о том, чтобы получать все необходимые микро и макронутриенты, насколько физически активны. Сердечно-сосудистые заболевания уносят сегодня в мире 17,9 млн жизней ежегодно - и многих смертей можно избежать, если с молодых лет заботиться о сохранении здоровья сердца и сосудов.

О вреде фастфуда наслышаны сегодня все. Но, оказывается, ключевую роль в сохранении массы тела играют регулярные физические нагрузки (это еще один вопрос теста). При этом правильное питание, конечно, важно. А еще, как выяснили ученые в последние годы, ключевую роль в профилактике ожирения играет достаточный сон.

Знаете ли вы, сколько овощей и фруктов нужно съедать ежедневно? Диктант подсказывает верный ответ: это 5 порций общим весом 400 граммов. Последние данные: сладкие фрукты есть можно, но умеренно, а требуемое количество нужно добирать за счет овощей (за исключением картофеля) и ягод.

Подскажет тест и другие принципы построения здорового рациона: рыба должна быть на столе не менее двух раз в неделю, бессолевая диета вредна не меньше, чем избыток соли (норма ВОЗ - 5 граммов в день, включая соль в уже готовых продуктах), а добавление орехов помогает снизить сердечно-сосудистые риски.

Про вред курения знают все. Но это - "общая картинка". А вот факт, что каждый второй курильщик умирает от болезней, связанных именно с курением, известен меньшему кругу людей. Причем каждый второй умирает, не дожив до 50 лет. В среднем же, подсчитали ученые, продолжительность жизни из-за курения сокращается на 10-20 лет.

Изменились в последнее время и представления о воздействии на организм даже минимальных доз алкоголя. Прежние "мягкие" рекомендации - один бокал сухого красного вина в день "можно" остались в прошлом. Сегодня рекомендован полный отказ от спиртных напитков.

Отдельный блок диктанта посвящен сохранению ментального здоровья. Тут важнейшие условия: достаточный ночной сон (7-9 часов), причем в полной темноте, социальная активность в пожилом возрасте, физическая активность - в течение всей жизни.