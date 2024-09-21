Что нельзя есть перед перелетом

Перед посадкой в самолет не следует есть жирное мясо, зелень, бобовые, а также пить кофе и спиртное. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Такая тяжелая пища, как жирная говядина, свинина и баранина, может вызывать дискомфорт в полете, поскольку при долгом сидячем положении замедляется процесс пищеварения, объяснила врач.

Также во время полета нарушается циркуляция крови из-за долгого сидения и возрастает риск образования тромбов. Поэтому лучше исключить продукты с содержанием витамина K, которые сгущают кровь, – петрушку, листовой салат и шпинат. Кроме того, сгущать кровь может крепкий кофе. Если же вы выпили чашку этого напитка перед посадкой в самолет, нужно обязательно запить его водой.

Что касается алкоголя, то он, как известно, оказывает обезвоживающее действие и может спровоцировать инсульт и инфаркт, напомнила Соломатина.

Горох и фасоль также противопоказаны перед полетом, поскольку вызывают вздутие живота.

Диетолог посоветовала выбирать пищу, которая легко усваивается организмом. Это суп-пюре, сыр, рыба, паштет, курица, индейка, помидоры, огурцы, гречневая каша, пишет «Москва 24».

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что улучшить качество сна и справиться с проблемой долгого засыпания помогают правильно подобранные продукты на ужин. По словам эксперта, снотворными элементами считаются аминокислота триптофан и кальций. Они содержатся в мясе индейки, а также практически во всех молочных продуктах и особенно в сыре.