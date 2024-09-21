Какие витамины необходимы, чтобы не заболеть

С начала осень традиционно специалисты отмечают всплеск заболеваемости. Люди начали простужаться. Также в это время обостряются хронические болезни.

Врачи связывают эту тенденцию с тем, что на территории региона установилась благоприятная для распространения вирусов погода, а также увеличилось время, которое человек проводит в помещениях.

Строгий рабочий график и изменение распорядка дня также негативно влияют на здоровье.

Неслучайно поэтому именно в осенний период падает иммунитет, отмечает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL.

Для того, чтобы поддержать здоровье в это время, обращайте внимание на режим сна, отдыха и питания, не забывайте о физической активности.

Ешьте больше овощей и фруктов, богатых витаминами A, C, E и Д.

Витамином А богаты морковь и тыква, а витамином С – шиповник, цитрусовые, яблоки и капуста.

Витамин Е можно найти в кабачках и в шпинате, а витамин Д организм получает из молочных продуктов, жирной рыбы, яичных желтках.

Все эти советы помогут избежать вам сезонных простуд и заболеваний.