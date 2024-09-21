Кардиолог предупредил о риске тромбоза из-за определенных продуктов

Некоторые продукты могут способствовать сгущению крови, что увеличивает риск развития тромбоза, сообщил врач-кардиолог Юрий Серебрянский в интервью «Вечерней Москве».

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Тrombоз — это процесс формирования сгустков крови внутри кровеносных сосудов, что может препятствовать нормальному кровотоку. Согласно словам специалиста, черноплодная рябина и смородина, содержащие аскорбиновую кислоту, могут повышать риск тромбообразования. Также к опасным продуктам он отнес помидоры, репу и яблоки. Клюкву следует употреблять с осторожностью людям с повышенной свертываемостью крови.

В то же время, для разжижения крови врач рекомендует включить в рацион конский щавель, клевер и другие зеленые продукты. Эти рекомендации могут помочь снизить вероятность тромбообразования и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.