Названы продукты, улучшающие сексуальное здоровье женщин

Врач-сексолог и психолог Елена Кондра назвала продукты, которые улучшают сексуальное здоровье женщин.

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В интервью издания «Спорт-Экспресс» она заявила, что речь, в частности, идёт о перге – пыльце, собранной пчёлами.

По её словам, этот продукт богат жирными кислотами (Омега-3, Омега-6), витаминами (C, D, E, K, P, группы В), ферментами, микро- и макроэлементами.

«Перга поднимает уровень тестостерона, а также влияет на устранение застойных процессов в области малого таза, – пояснила Кондра. – Кроме того, она положительно влияет на улучшение кровообращения».

Также для улучшения сексуально и репродуктивного здоровья врач рекомендует женщинам добавить в рацион спаржу и авокадо, которые помогают поддерживать гормональный баланс, так как содержат много мононенасыщенных жиров.

Помимо этого, в ежедневном рационе женщины должны быть льняное масло, орехи, нут и в целом все бобовые.

«Эти продукты улучшают выработку эстрогена. Данный гормон напрямую связан с женским сексуальным здоровьем. Более того, врачи утверждают, что эти продукты способствуют облегченному прохождению менопаузы», – резюмировала сексолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», американские учёные в ходе специального исследования выяснили, что занятие сексом продлевает жизнь женщинам.