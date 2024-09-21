Как изменить свой рацион для подготовки к сезону гиповитаминоза

Периоды нехватки витаминов А, Е, К и D, а также группы В приходятся на осень и зиму. Для подготовки к этому сезону и во время него следует изменить рацион и добавить в него цельнозерновую муку, бурый рис, жирную морскую рыбу, урбеч или хумус, шпинат, а также тыкву и морковь. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

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«Для профилактики дефицита витаминов группы В нужно хотя бы иногда употреблять в пищу хлеб из муки грубого помола и цельнозерновую муку. Она меньше способствует подъему уровня сахара и набору веса, но содержит витамины группы В. Также можно употреблять пасту из твердых сортов пшеницы и бурый рис вместо белого шлифованного. Он также содержит витамины группы В и обладает низким гликемическим индексом», – рассказал врач.

Для профилактики дефицита витамина D в рационе необходима жирная морская рыба. Также нужно добавить в рацион растительные масла, а в салаты добавлять семена – кунжутные, льняные и тыквенные семечки. Хорошо также употреблять пасты из орехов и семян, такие как урбеч или хумус.

«Для профилактики дефицита витамина К нужно обязательно употреблять в пищу зелень, особенно шпинат с высоким содержанием витамина. Профилактика дефицита витамина А – это продукты оранжевого цвета. Отлично подойдет тыква, ее сезон как раз скоро наступит. Она прекрасно хранится и в морозилке, и в холодильнике, долго не теряет свои полезные свойства. В ней есть бета-каротин, предшественник витамина А. Кроме того, не забывайте употреблять морковку», – добавила Островская.

Еще один очень важный жирорастворимый витамин – Е, который содержится в растительных маслах, в мясе и молочных продуктах.