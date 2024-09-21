Лучшие перекусы во время диеты: вкусно и без вреда для фигуры

Часто худеющим людям советуют исключать перекусы из своего рациона. Совет работает только в том случае, если человек может долго продержаться без еды и не чувствовать сильный голод.

Если человек не может думать ни о чем другом, кроме как о еде, перекусы являются единственным выходом из ситуации. Однако к выбору перекусов нужно подходить с умом.

Лучше забыть о конфетах, вафлях, печенье и прочих сладостях. Также не подойдут жирные продукты. Они лишь увеличивают количество потребляемых калорий.

Замените эти вредности на продукты с большим содержанием белка и клетчатки. Речь идет о фруктах, йогуртах, овощах, несладком твороге, орехах, хумусе и протеиновом коктейле.

Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что семена тыквы обладают антипаразитарным эффектом и способны при употреблении временно обездвижить глистов. По его словам, это происходит из-за вещества кукурбитина в составе семян.

До этого дерматолог Наталия Жовтан указала, что некоторые паразиты могут долго оставаться незамеченными и вызывать различные болезни. Они попадают в человеческий организм самыми разными способами.