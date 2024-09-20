Стоматолог опровергла распространенный миф о зубах

Вопреки заблуждению, предыдущее поколение испытывало не меньше проблем с зубами, рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина. Распространенный миф о зубах она развеяла в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, частичное или полное отсутствие зубов в 2024 году в России встречается у 70 процентов людей в возрасте от 20 до 50 лет. При этом 30-50 лет назад эта цифра достигала практически 100 процентов, уточнила стоматолог.

«Практически у каждого человека этой возрастной группы не было хотя бы одного зуба. Так что статистические данные улучшились», — отметила она.

Улучшение здоровья зубов Лапушкина связала с отказом от зубного порошка, царапавшего зубы и десны, а также с доступностью информации о том, как правильно ухаживать за зубами. Кроме того, добавила она, у современного человека больше возможностей для спасения зубов от удаления благодаря современным технологиям и оборудованию.

«Сегодня кариес можно вылечить даже без сверления — вы не услышите этого пугающего звука турбинного наконечника», — сказала врач, добавив, что главное — это своевременное обращение к специалисту.

При этом врач отметила, что кариес стал встречаться чаще. Это связано с высоким содержанием в рационе современного человека рафинированных продуктов, в которых содержится большое количество углеводов, объяснила Лапушкина. Врач указала на то, что это нарушает кислотно-щелочной баланс полости рта и становится серьезной причиной кариозных поражений зубов.

Ранее гнатолог Элина Макаревич назвала самые распространенные детские привычки, формирующие неправильный прикус. По словам врача, на прикус влияет сосание в детстве пальцев, губ, щек, различных предметов.