Диетолог сравнила пользу и вред разных сортов риса

Рис – один из самых популярных злаков в мире. Диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко сравнила пользу и вред разных сортов риса. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

По словам специалиста, выбирать сорт риса нужно в зависимости от состояния здоровья. Например, при наличии проблем с усвоением, нарушении углеводного обмена, ожирении или сахарном диабете белый, шлифованный, круглый рис не подойдет. Так как продукт будет провоцировать дальнейшее нарушение метаболического процесса. В данном случае рекомендуется употреблять коричневый, бурый или черный рис, в которых больше клетчатки.