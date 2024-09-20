Хирург рассказал, может ли вернуться жир после липосакции

Многие ошибочно полагают, что липосакция заменяет диету и физическую активность. Но это не так, жировые отложения могут возвращаться, если не соблюдать ряд правил, рассказал «Клопс» пластический хирург Михаил Жоржеос из Санкт-Петербурга.

Липосакция – это операция, которая позволяет человеку избавиться от лишнего жира в различных областях тела. Но, по словам специалиста, процедура не предназначена для похудения, хоть и позволяет сбросить несколько килограммов.

«Липосакция решает лишь специфические проблемы «жировых ловушек». Это области коленей, подбородка, бёдер и живота, например, когда нужно восстановить тело после родов», — пояснил пластический хирург.

Для сохранения результата после липосакции необходимы физическая активность и правильное питание. В противном случае всё, что было удалено, может вернуться вновь. Михаил Жоржеос перечислил ситуации, когда происходит подобное:

Несоблюдение сбалансированного рациона и употребление высококалорийных продуктов;

Отсутствие регулярных упражнений;

Стрессы и недостаток сна;

Колебания гормонов, например, при менопаузе или проблемах с щитовидной железой;

Возрастные изменения, при которых замедляется метаболизм.

«Все эти факторы становятся причиной набора веса и новых отложений в жировой прослойке», — предупредил специалист.

К операции по удалению избыточного жира есть и противопоказания. Доктор может отказать пациенту в следующих случаях:

нереалистичные ожидания от процедуры,

нарушение психического здоровья,

слишком большой вес,

серьёзные патологии (сердечно-сосудистые заболевания, диабет),

если человек пренебрегает физической активностью.

Послеоперационная реабилитация включает несколько этапов.

«Пациент быстро восстановится, если будет соблюдать все рекомендации пластического хирурга», — подчеркнул доктор.

1. Первый период после липосакции

Пребывание в клинике после операции (обычно сутки).

Контроль болевого синдрома.

2. Компрессионное бельё

Специальные изделия предназначены для уменьшения отёчности. Носить их необходимо от нескольких недель до месяца.

3. Ограничение физической активности

Первое время необходимо избегать интенсивных физических нагрузок.

4. Возвращение к обычной жизни

Обычно это происходит через одну-две недели, при условии выполнения всех рекомендаций врача.

5. Контроль за состоянием

Регулярные осмотры у хирурга для контроля за заживлением.

6. Питание и образ жизни

Соблюдение сбалансированной диеты и физическая активность важны для сохранения результата.