Диетолог напомнил о пользе манго

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik рассказал о том, какими полезными свойствами для нашего организма обладает манго. В этом фрукте содержатся флавоноиды и каротиноиды, обладающие противовоспалительным и омолаживающим действием. Витамин С поддерживает иммунитет и помогает железу лучше усваиваться. Кроме того, благодаря манго улучшается здоровье кожи.

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Врач также напомнил, что в манго содержатся пищевые волокна, хорошо поддерживающие микрофлору и иммунитет.

Среди недостатков полезного фрукта - большое содержание сахара. По словам Гинзбурга, манго лучше употреблять в качестве десерта после еды, разрезать фрукт на ломтики. В сутки рекомендуется съедать две-три порции, каждая из которых не превышает 100 граммов.