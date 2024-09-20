Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунную систему

Врач-терапевт Сабина Дельманова назвала продукты, которые помогут укрепить иммунную систему в осенне-зимний период.

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Врач порекомендовала поддерживать уровень железа в организме чтобы не болеть, а для этого нужно есть прежде всего яйца, печень и морепродукты.

К тому же не стоит забывать о витамине С, который организм получает из цитрусовых, киви и фруктов. Не менее важный витамин В, отвечающий за здоровье нервной системы, содержится в рыбе, мясе, яйцах и молочных продуктах.

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