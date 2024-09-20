Регулярное употребление кофе снижает риск деменции у гипертоников

Команда ученых из Медицинского университета Нинся в Китае обнаружила, что регулярное употребление кофе может снижать риск развития деменции у людей с высоким кровяным давлением. Результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Ранее было показано, что умеренное потребление кофе или чая способствует уменьшению воспаления и поддержанию здоровья гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), что связано с понижением риска деменции. В новом исследовании учёные проанализировали данные из базы UK Biobank, охватывающей более 500,000 человек.

Выяснилось, что гипертоники более подвержены деменции, чем люди с нормальным давлением. Однако те, кто ежедневно употреблял от полупорции до полной чашки кофе или чая, имели меньший риск деменции. Интересно, что тип кофе также сыграл роль: употребление свежезаваренного кофе принесло больше пользы.

Ученые предполагают, что снижение воспаления, вызванное кофе, может быть ключом к этой связи. Тем не менее, для более глубокого понимания необходимы дальнейшие исследования.

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