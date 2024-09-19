Диетолог объяснил, почему вредно есть, отвлекаясь на телевизор

Многие любят есть перед экраном телевизора или глядя в гаджет. Безобидная привычка может плохо отразиться на пищеварении и стать причиной переедания. Как одно связано с другим, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.

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Для нашего здоровья очень важен процесс пищеварения, но его легко нарушить, предупредила диетолог. Из-за того, что мы отвлекаемся во время еды, пища не усваивается, чувство голода не уходит, а желание есть ещё больше — усиливается.

«Когда люди обедают или ужинают, например, под сериал, то, как правило, переедают. Концентрация внимания идёт не на еду. Человек не понимает, что он съел, а главное, сколько. Накидал что-то в желудок, как дров в топку», — привела пример доктор.

Пищу важно тщательно пережёвывать, наслаждаться её вкусом и получать от этого удовольствие. Есть нужно по принципу: твёрдое пей, а жидкое жуй.

«Твёрдые кусочки необходимо разжёвывать практически до жидкого состояния. А блюда консистенции пюре жевать, как что-то жёсткое», — пояснила Степаненко.

Когда мы едим размеренно, не отвлекаясь ни на что, процесс пищеварения запускается уже в ротовой полости. Наш мозг получает сигналы, какие гормоны необходимо выработать.

«В ответ на процесс сглатывания вырабатывается гормон радости — серотонин. Поджелудочная железа получает информацию о том, какая пища идёт: белки или углеводы, и готовит все необходимые ферменты для их переваривания», — обратила внимание врач.

Человек не сможет съесть в три раза больше, чем нужно, а вся еда пойдёт только на пользу. Чтобы улучшить качество пищеварения, Степаненко рекомендует перед каждым приёмом пищи умываться прохладной водой.