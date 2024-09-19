Как дрова в топку: диетолог объяснил, почему вредно есть, отвлекаясь на телевизор
Многие любят есть перед экраном телевизора или глядя в гаджет. Безобидная привычка может плохо отразиться на пищеварении и стать причиной переедания. Как одно связано с другим, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.
Для нашего здоровья очень важен процесс пищеварения, но его легко нарушить, предупредила диетолог. Из-за того, что мы отвлекаемся во время еды, пища не усваивается, чувство голода не уходит, а желание есть ещё больше — усиливается.
«Когда люди обедают или ужинают, например, под сериал, то, как правило, переедают. Концентрация внимания идёт не на еду. Человек не понимает, что он съел, а главное, сколько. Накидал что-то в желудок, как дров в топку», — привела пример доктор.
Пищу важно тщательно пережёвывать, наслаждаться её вкусом и получать от этого удовольствие. Есть нужно по принципу: твёрдое пей, а жидкое жуй.
«Твёрдые кусочки необходимо разжёвывать практически до жидкого состояния. А блюда консистенции пюре жевать, как что-то жёсткое», — пояснила Степаненко.
Когда мы едим размеренно, не отвлекаясь ни на что, процесс пищеварения запускается уже в ротовой полости. Наш мозг получает сигналы, какие гормоны необходимо выработать.
«В ответ на процесс сглатывания вырабатывается гормон радости — серотонин. Поджелудочная железа получает информацию о том, какая пища идёт: белки или углеводы, и готовит все необходимые ферменты для их переваривания», — обратила внимание врач.
Человек не сможет съесть в три раза больше, чем нужно, а вся еда пойдёт только на пользу. Чтобы улучшить качество пищеварения, Степаненко рекомендует перед каждым приёмом пищи умываться прохладной водой.
«Так запускается стимуляция блуждающего нерва (лат. nervus vagus), который отвечает за все нужные процессы: работу кишечника, чувства голода и насыщения. Вагус обеспечивает связь между мозгом и ЖКТ», — подытожила диетолог.