Стоматолог рассказал об опасности не чищенных более 12 часов зубов

Зубы можно и нужно чистить после еды, рассказал врач-стоматолог, хирург Василий Жусев. Причину делать это он назвал в беседе с aif.ru.

По словам Жусева, если не делать этого, на поверхности зубов образуется бляшка, состоящая из микроорганизмов и плотно прикрепляющаяся к эмали.

«Если долго не чистить зубы (более 12 часов), объем бляшки увеличивается, во рту образуется кислая среда, которая приводит к деминерализации эмали, когда зубная эмаль теряет минеральные компоненты, становится более хрупкой и уязвимой. А это уже начало кариеса», — предупредил он об опасности.

Жусев напомнил, что в уборных многих дорогих ресторанов можно увидеть одноразовые зубные щетки, которыми гости могут освежить рот после еды. Если нет возможности после еды почистить зубы, продолжил Жусев, желательно хотя бы прополоскать рот.

Кроме того, он опроверг заблуждение о том, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль. Врач отметил, что эмали вредит сильная и жесткая чистка, а время чистки не имеет значения.

Ранее cтоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич рассказал, что даже регулярно осматривающие зубы люди могут не заметить кариес, так как не будет признаков заболевания, например, повреждения эмали. Скрытый кариес, по его словам, поражает контактные участки соседних зубов, развивается под протезами, мостами и коронками.