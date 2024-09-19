Вирусолог объяснил, что поможет избежать осенних простуд и вирусов

Осень приносит не только "золотую пору", но и осадки с ветром, а вместе с ними - ряд сезонных заболеваний. Эксперт-вирусолог из РАН Павел Волчков раскрыл ключевые методы защиты от осенних простуд в интервью изданию Life.ru.

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Чтобы минимизировать риск подхватить осенние вирусы, как отмечает ученый, правильным решением будет вакцинация. При этом, по мнению Волчкова, полная защита от всех потенциальных патогенов невозможна. Наиболее вероятные вирусы, особенно знакомый всем грипп, требуют своевременного обновления вакцин, которое осуществляется фармацевтическими компаниями к началу сезона первых осенних заморозков на основе прогнозов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Относительно ковида, вспышку которого мы сейчас наблюдаем, из рекомендаций - уже имеющаяся вакцина. Чем чаще и регулярнее она подвергается апдейту, тем лучше", - подчеркнул Волчков.

Кроме прививок, вирусолог рекомендует особое внимание уделить витамину D. Тем, кто не успел поймать последние солнечные дни летом и в начале сентября, его стоит принимать в виде добавок с конца августа и в течение осени. А альтернативным источником витамина может стать кисломолочная продукция.

Ранее академик РАН предупредил, что для защиты от COVID-19 и простуд в период пика заболеваемости важно также обратить внимание на питание. Волчков порекомендовал включать в рацион больше белковых продуктов, таких как яйца, мясо птицы, творог и рыба, особенно для тех, кто недавно перенес коронавирус.