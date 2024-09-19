Врач рассказал, как сократить потребление соли

Даже несоленые готовые продукты содержат много соли, поэтому важно обращать внимание на их состав и чаще готовить дома. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Екатерина Гиренко.

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«Большая часть натрия в рационе среднестатистического человека поступает из упакованных и готовых продуктов. Парадокс в том, что даже несоленые на вкус кетчуп, хлеб, сухие завтраки могут быть источниками натрия. При выборе между двумя похожими продуктами лучше выбрать тот, где на упаковке есть пометка о низком содержании соли. Также лучше отдавать предпочтение еде из свежих продуктов, а не готовой. Сделать домашнюю еду вкуснее могут специи и соки цитрусовых», — объяснила врач.

Нет необходимости удалять готовую еду из рациона полностью, подчеркнула Гиренко. Однако нужно стремиться к тому, чтобы сократить ее долю. Также следует обращать внимание на состав готовых продуктов и в ресторане. В меню лучше выбирать овощи. Их и фрукты нужно добавлять в каждый прием пищи.