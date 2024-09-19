В каких продуктах содержится больше всего белков

Больше всего белка содержится в брезаоле — блюде из соленой вяленой говядины, концентрация белка в продукте зашкаливает (30 г на 100 г продукта), при этом жиров и углеводов здесь очень мало, сообщает «Доктор Питер». На втором месте тунец, здесь 24,5 г белка на 100 г продукта.

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В грудке курицы или индейки — 24 г белка. Кроме того, это мясо легко усваивается и содержит минимальное количество жира, особенно на контрасте с красным мясом. Также в белых бобах содержится 21 г белка, однако растительный белок организмом усваивается хуже.

Диетологи подсчитали, что один стейк говядины содержит примерно 1 г белка на каждые семь калорий, а отбивная — около 1 г на 11 калорий. Миндаль считается протеиновым, также в нем много кальция, магния и железа.

«Если хотите устроить себе белковый и низкокалорийный ужин в ресторане, выбирайте блюдо из осьминога. В нем всего 73 ккал на 100 г, почти нет жиров и углеводов. А еще это отличный источник витаминов А, В, С и Е, фосфорной кислоты и омеги-3», — говорится в сообщении.

Кроме того, врачи советуют есть гречку, она представляет собой источник легко усваиваемого белка. Также на 100 г греческого йогурта приходится целых 8 г белка, в нем его в два раза больше, чем в обычном.

Ранее главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина заявила, что организму при стрессе нужен баланс белков, жиров и углеводов. По ее словам, белок содержится в таких продуктах, как рыба и сыры.