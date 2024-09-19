Вирусолог перечислил способы избежать осенних простуд

Эксперт в области вирусологии Павел Волчков рассказал, какие меры необходимо предпринять, чтобы не простужаться осенью.

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Волчков рассказал, что для минимизации риска сезонных заболеваний, таких как простуда, грипп, а также коронавирус, следует вакцинироваться. При этом он напомнил, что полностью защититься от всех вирусов невозможно.

Помимо прививок, вирусолог порекомендовал обратить внимание на количество витамина D в организме и в случае, если в августе не удалось пробыть достаточно времени на солнце, восполнить его дефицит специальными добавками либо с помощью кисломолочных продуктов.

Рекомендациями специалиста делится Life.ru.