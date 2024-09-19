Токсиколог рассказал, как контролировать сахар с помощью диеты

Для того, чтобы обеспечить организм кислородом и полезными веществами, сердечная мышца каждый день перекачивает более 7000 литров крови. Насколько эффективно будет осуществляться этот процесс, зависит также от питания и привычек человека. Помочь организму можно, следуя ряду простых правил. Как отметил в своем Telegram-канале токсиколог, профессор Михаил Кутушов, важно знать, какой у человека сахар. Контролировать его, не допуская развития сахарного диабета, можно с помощью активного образа жизни, а также специальной диеты.

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"Тест с помощью глюкометра или анализы помогают выявить опасное заболевание на ранней стадии", - пишет врач, подчеркивая, что высокий уровень глюкозы меняет состав крови, разрушая сосуды и клетки сердца.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич подтвердила, что употребление сахара и простых углеводов (белого хлеба, каш и супов быстрого приготовления и так далее), если они присутствуют в рационе в большом количестве, повышает вязкость крови, делает ее густой. По сути, кровь становится похожей на густой сироп, что увеличивает риски появления тромбозов, предупредила кардиолог.

А вот жирная пища с омега-3 кислотами - та еда, которая как раз нужна сердечно-сосудистой системе.

Продукты с омега-3 жирными кислотами "снижают уровень холестерина в крови, улучшают функцию сосудистых структур", отметил Михаил Кутушов, посоветовав есть авокадо, жирную рыбу, использовать для блюд льняное масло и орехи.

Кроме того, для здорового сердца важно контролировать холестерин, сократить потребление ненасыщенных жиров. Их в большом количестве могут содержать фастфуд, рафинированные продукты, полуфабрикаты.

Напомнили врачи и о плюсах регулярных умеренных тренировок. Они нужны сердцу, как и любой мышце. Отмечается, что при занятиях спортом укрепляются стенки перикарда. При этом желудочки работают слаженно, что обеспечивает устойчивый ритм.