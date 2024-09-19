Врач объяснил, от каких диет необходимо отказаться

Наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также те, что связаны с экстремально низкой калорийностью — до 900 килокалорий в день. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

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«В первую очередь это монодиеты, безусловно, при которых в организм поступает только один какой-то питательный элемент. Как правило, это углеводы при часто используемых гречневой, яблочной, арбузной диетах. Таким образом, у нас не поступают в организм белки, которые являются строительным элементом всех клеток организма, не поступают жиры, очень важные для гормональной системы»‎, — сказала Волкова.

Она отметила, что исключительно белковая диета также не сделает человека здоровее, тем более в долгосрочной перспективе, поскольку каждодневный рацион должен состоять из всех питательных элементов, включая белки, жиры и углеводы.

Диеты с крайне низкой калорийностью также очень опасны в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что организму не хватает энергии для основных процессов жизнедеятельности человека, что влечет резкое ухудшение самочувствия и расстройство пищевого поведения, которое в итоге увеличит вес вместо ожидаемого снижения, передает РИА Новости.

Более строгое соблюдение средиземноморской диеты и сокращение потребления ультраобработанных продуктов, таких как колбасы, чипсы, сухарики, может защитить пожилых от немощи и болезней сердца.

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