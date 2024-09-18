Перечислены самые полезные для здоровья фиолетовые продукты

Фиолетовый цвет придают фруктам и овощам антоцианы. Эти пигменты действуют как антиоксиданты и нейтрализуют вредные свободные радикалы.

Ежевика. Она является хорошим источником витамина С (антиоксидант) и клетчатки (помогает пищеварению). Один из видов ежевики, вечнозелёная, содержит эллаговую кислоту с противовирусными и антибактериальными свойствами.

Сливы. Эти продукты уменьшают воспаление, предотвращают развитие аллергических реакций. Есть некоторые указания на то, что сливы улучшают процесс приобретения новых знаний и их понимание, хорошо влияют на память, здоровье костей, снижают риск возникновения сердечных заболеваний. Также они содержат витамины А, С, К.

Черника. Она помогает снизить риск развития заболеваний сердца или диабета 2 типа, помогает контролировать вес, поддерживание когнитивные функции, здоровую микрофлору кишечника.

Инжир. В нём больше антиоксидантов, чем в красном вине. Также инжир — хороший источник калия, кальция, фосфора, магния.

Виноград. Одно исследование показало, что виноград сорта Конкорд и фиолетовый виноград имеют больше антиоксидантов, чем зелёный. Кроме того, в винограде есть ресвератрол, обладающий противораковой активностью.

Вишня. Согласно научным данным, в больших количествах она уменьшает признаки окислительного стресса, воспаление, болезненность мышц и снижает артериальное давление. Есть доказательства, что вишня полезна при артрите, диабете и регулировании уровня холестерина.

© Rawpixel / Getty Images

Фиолетовый баклажан. Он содержит антиоксиданты. В том числе лютеин и зеаксантин, которые необходимы для здоровья глаз. Согласно одному исследованию, кожура баклажана обладает противораковыми свойствами.

Фиолетовая или красная капуста. По вкусу она похожа на зелёную, только в ней намного больше питательных веществ и соединений, которые полезны для здоровья.

Свёкла. Она богата клетчаткой, фолиевой кислотой, витамином С, железом, калием, марганцем. Эти вещества поддерживают уровень энергии, полезны для здоровья сердца.

Красный лук. Является отличным источником антиоксидантов. Также он богат калием, витаминами В6 и С.

Фиолетовая цветная капуста. Это отличный источник витамина С, в ней много антиоксидантов.

Фиолетовый батат. В этом продукте много бета-каротина, каротиноида, антоцианов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.