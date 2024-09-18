В чем польза и вред горячих ванн для организма человека?

Горячие ванны расслабляют мышцы и успокаивают нервную систему, однако принимать их можно не всем. В чем польза и вред горячих ванн для организма, выяснила Общественная Служба Новостей.

Один из главных плюсов горячих ванн – эмоциональная и физическая разгрузка, а также снятие мышечного напряжения. Теплая вода понижает артериальное давление, кровеносные сосуды расширяются и благодаря этому наступает эффект расслабления. Кроме того, горячие ванны успокаивают боль в суставах, а также помогают в борьбе с лишним весом. Эффект от одной ванны равен эффекту от быстрой ходьбы в течение получаса.

Принимать ванну желательно при температуре воды от 37 до 39 градусов Цельсия. С чрезмерно горячей водой стоит быть осторожнее – высокие температуры могут быть непереносимыми в силу индивидуальных особенностей организма.

К минусам горячих ванн относится потеря защитного слоя кожи, который смывается водой. Из-за этого кожа начинает сильно сохнуть и быстрее стареть. Кроме того, температура ванны в пределах 40 градусов может негативно отразиться на сосудах и сердце. Поэтому на такую процедуру не стоит отводить больше пяти минут. При этом в воде до 35 градусов можно находиться до 15 минут.

Долгое пребывание в горячей воде может привести к головокружению и даже обмороку. Кроме того, прием горячих ванн противопоказан при повышенной температуре тела, на втором триместре беременности, болезнях органов дыхания и сердца, а также при проблемах с сосудами.

Ранее реабилитолог Лидия Ракаева рассказала, как избавиться от головной боли. Помочь могут теплый душ или ванна с умеренной температурой воды.