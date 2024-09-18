Диетолог предупредила об опасности злоупотребления соками

Они содержат слишком много сахара.

Фруктовые и овощные смузи и фреши стоит пить в умеренном количестве.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Елена Соломатина.

«Соки достаточно опасны, а если они ещё и осветлённые. Это сахарный сироп. Очень большое количество сахара. Нужно понимать, что сок пить намного проще, чем есть какой-то фрукт. Пока мы съедим апельсин, уже насытимся, а в соке может быть и три апельсина. Соки — это концентрат фруктов и овощей, поэтому ни в коем случае нельзя увлекаться детоксами на соках, лечением, похудением. Потому что это весьма активный компонент, потреблять можно только в меру».

Ранее ретейлеры сообщили о росте спроса на соковыжималки. За восемь месяцев года купили 330 тысяч устройств на миллиард 700 миллионов рублей. Это на 11% в штучном и на 14% в денежном выражении больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом рассказали газете «Ведомости» в «М.Видео — Эльдорадо».

Также о росте продаж изданию сообщили в интернет-магазине «Холодильник.ру». Там уточнили, что за восемь месяцев продали 325 тысяч соковыжималок, что на 10% больше, чем за такой же период прошлого года. Опрошенные газетой эксперты связывают тенденцию с удорожанием готовых соков и газировок и переходом потребителей на здоровое питание.