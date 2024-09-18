Как избавиться от беспокойства перед сном

Многие люди страдают от приступов беспричинной тревожности. Часто это возникает именно перед сном. Однако есть шесть способов справиться с недугом.

Причинами тревожности перед сном являются стресс, финансовые трудности, проблемы со здоровьем и так далее. Все усугубляют алкоголь, гаджеты и работа за компьютером.

Чтобы избавиться от этого, наладьте образ жизни. Начните ложиться и просыпаться в одно и то же время. Перед засыпанием послушайте спокойную музыку.

Откажитесь от вредных привычек, а также измените питание — включите в рацион фрукты и овощи. Не переедайте перед сном.

Занимайтесь спортом, освойте техники релаксации. Организуйте комфортные условия в спальне, рассказала психолог ФГАОУ ВО Северо-Кавказского федерального университета Татьяна Мишина «Аргументам и фактам».

Ранее невролог Вячеслав Ананенко рассказал, что, если постоянно мало спать, могут возникнуть патологии органов. По его словам, также недосып приводит к поломке в гипоталамусе. Ананенко отметил, что, если спать меньше нужного, начнутся проблемы в центре управления всеми внутренними органами и эндокринными железами.