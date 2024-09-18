Нутрициолог рассказала о пользе отдельных ягод

Лето и осень – подходящие сезоны для того, чтобы баловать себя свежими ягодами да еще и получать пользу для здоровья. Какие-то из них просто полезны, а некоторые ягоды имеют высокий индекс антиоксидантной активности и подавляют вредные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности. Такой ягодой, например, является черноплодная рябина. А что насчет экзотики? Знаете ли вы о пользе ягоды асаи? Ульяна Миронова, врач превентивной медицины, нутрициолог, диетолог, рассказала о пользе разных ягод и объяснила, почему она не советует есть заграничные ягоды слишком часто.

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Обманчивые витамины

«Я не сторонник того, чтобы регулярно добавлять «экзотику» в свой рацион. Важно отдавать предпочтение максимально районированным продуктам, потому что на пользу ягод также влияет и их географическая близость к нам. Если ягоды приехали к нам из стран «третьего» мира, то мы не можем знать, в каких условиях они выращивались. Поэтому, я думаю, человеку более правильно есть продукты, которые ближе к нему географически», – размышляет Ульяна.

Интересен факт, что привычные нам сезонные ягоды – клубника или, например, малина содержат в основном водорастворимые вещества, в частности, витамины, которые быстро выводятся из организма и не создают запасов – то есть «насытить витаминами» организм впрок не получится! К списку «растворимых» ягод Ульяна добавила любимую черешню. Представим: конец мая, жара, «частники» на улочках постепенно открывают фруктовые и овощные лавки. Как отмечает Ульяна, в 100 граммах белой сладкой черешни содержится в среднем от 10 до 13 граммов сахара. Это не привычный столовый, а фруктовый сахар. Съели килограмм такого сладкого продукта, и в крови может повыситься уровень сахара, а при систематическом злоупотреблении может нарушиться углеводный обмен.

А что насчет других продуктов, которые в конце лета приходят на смену черешне, клубнике и малине? Когда человек ест арбуз или дыню, ему кажется, что он питается правильно, поэтому он часто не сдерживает себя в объемах съеденного. Вода, клетчатка и калий создают мочегонный эффект и иллюзию потери веса. Но на самом деле и арбуз, и дыня содержат в себе очень много сахара. Излишнее увлечение ими может даже способствовать отложению жира. Ульяна уверена, что организму нужно не больше 200 – 250 граммов этих продуктов в день.

«Вредно переедание сладких фруктов и ягод, особенно на постоянной основе! Фрукты и ягоды – это десерт, а не основная еда. Я, если честно, редко вижу, когда человек объедается кислой клюквой, в которой содержится гораздо больше ценных веществ, чем в популярных ягодах», – сравнивает Ульяна.

Разная польза

О том, какая ягода полезнее, можно спорить долго. Кто-то скажет клубника, кто-то вспомнит крыжовник, а кто-то подумает про черную смородину. Все ягоды разные, и каждая полезна и вкусна по-своему. Однако, как считает Ульяна, самые полезные плоды считаются недооцененными.

«На первое место я поставлю шиповник, потому что он содержит большое количество витамина С, бета-каротина, а также биофлавоноиды».

Такой витаминный концентрат, как шиповник, Ульяна ставит на первую строчку в топе самых полезных ягод. Она уверена, что для максимального укрепления иммунитета, обязательно нужно есть шиповник.

На второе место она ставит всем известную чернику. Ее яркий темный цвет обосновывается наличием особых веществ – антоцианов, которые обеспечивают антиоксидантный эффект. Главные преимущества черники – поддержка здорового уровня сахара в крови, замедление процессов старения, а также здорового зрения!

Помню, в детстве мне «посчастливилось» попасть в аварию и лишиться слоя кожи на лице. По совету врача моя мама использовала масло облепихи, чтобы раны затянулись. За пару недель от них не осталось и следа. Именно за эти целебные свойства, за уникальную жирную кислоту омега‑7, а также каротиноиды, витамины, микроэлементы Ульяна Миронова выделяет облепиху среди самых полезных ягод и ставит ее на третью строчку.

«Каждый слышал про жиры омега‑3, но омега‑7 – это более редкий тип жирной кислоты, она также называется пальмитолеиновой. Противовоспалительные и заживляющие функции облепихи проявляются, когда омега‑7 сочетается с бета-каротином», – рассказывает врач-диетолог.

По словам Ульяны, ряд исследований показывает, что эта жирная кислота может быть полезна при нарушении показателей глюкозы в организме, а также в регулировке метаболизма и поддержании функций поджелудочной железы, которая производит инсулин.

Последней в топе полезных ягод от нутрициолога стала клюква. Она не только содержит ценные органические кислоты и витамин С, но и обладает уникальным свойством – предупреждает развитие инфекции мочевыводящих путей. Клюква всегда будет полезна беременным женщинам и кормящим мамам, которым запрещено употребление большинства фармацевтических препаратов.

«Клюква сдерживает рост патогенной микрофлоры. Думаю, с такими инфекциями на разных этапах жизни сталкивается практически каждая женщина. Поэтому я называю клюкву «женской ягодой», – делится нутрициолог.

Важно правильно хранить

Сушка ягод – отличный способ сохранить большое количество питательных веществ. Ульяна Миронова так высушивает шиповник и чернику. Но наиболее целесообразным, по ее мнению, с точки зрения сохранения витаминов, является однократная быстрая заморозка. Для начала ягоды необходимо перебрать, промыть под проточной водой и дать им полностью высохнуть на бумажном полотенце. Важно помнить, что ягоды необходимо замораживать однократно, а потом использовать порционно. Нежные ягоды, такие как малина, ежевика, клубника, стоит мыть аккуратнее, чтобы не повредить их. Лучше несколько раз аккуратно положить их в кастрюлю с чистой водой и промыть.

Порционно замороженное ягодное пюре – любимый способ хранения ягод Ульяны. Для этого она использует специальные формочки для льда.

«Я перетираю ягоды в пюре, замораживаю в специальные кубики, которые потом добавляю в теплые каши, творог или смузи круглый год. Мое любимое сочетание – это дробленая овсянка или геркулес долгой варки, семена льна и пюре из черники в кубиках. Это очень быстрая вкусная витаминная добавка в мой повседневный рацион», – делится девушка.

А вот традиционному наличию сахара в варенье или компоте, чтобы законсервировать ягоды на зиму, нутрициолог совсем не рада. Чтобы получить больше пользы, а не вреда, она советует в качестве основы для джема брать клюкву или бруснику. В их составе уже есть натуральные консерванты, которые позволяют ягодам долго не портиться, а значит, и сахар не нужен.