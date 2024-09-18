Кому нельзя принимать ванну и парить ноги

Горячая вода способна травмировать кожу даже при мытье рук, рассказала порталу «Узнай.ру» врач-педиатр и терапевт Юлия Сиверцова. Она предостерегла от того, чтобы принимать ванну и парить ноги, вывернув кран горячей воды на максимум. По ее словам, горячие ванны, в частности, противопоказаны пожилым людям, беременным женщинам и ряду других групп.

Слишком горячая вода представляет опасность. Ею нельзя даже просто мыть руки, ведь она буквально травмирует наше тело и кожные покровы, — отметила врач.

Она подчеркнула, что идеальной является та температура воды, которая совпадает с температурой тела либо немного выше. В любом случае вода не должна создавать на коже человека обжигающего эффекта.

Юлия Сиверцова уточнила, что при контрастном душе холодную воду следует чередовать не с горячей, а теплой водой.

Вообще ванны, а тем более с горячей водой, мало кому подходят. Они противопоказаны пожилым людям, гипертоникам, беременным женщинам, при маточном кровотечении и нарушении проницаемости стенок сосудов, — рассказала Сиверцова.

По словам врача, также тем, кто входит в группу риска, не рекомендуется парить ноги.

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