Названа основная опасность жевательной резинки

Жвачка может вызвать гастрит, поделился с «Москвой 24» врач-стоматолог Алексей Антипенко. По ее словам, долго жевать резинку вредно для ЖКТ.

Бывает, взяли утром жвачку, и только вечером ее выплюнули — так делать не стоит. Во время жевания вырабатывается желудочный сок, поэтому при длительном использовании жвачки может развиться гастрит, — объяснил стоматолог.

Он добавил, что оптимальное время использование жевательной резинки — от трех до пяти минут. Этого хватит, чтобы освежить дыхание и очистить ротовую полость от остатков еды.

Врач указал, что в 99% современных жевательных резинок нет сахара, поэтому они не разрушают зубы.

Сахарозаменитель, в отличие от сахара, не переваривается бактериями до состояния кислоты и не вызывает кариес, — подчеркнул Антипенко.

Жевательная резинка очищает полость рта от остатков пищи, бактерий, погибших кровяных клеток и слущенного эпителия, а также тренирует жевательные мышцы и связочный аппарат зубов, помогая держать их в тонусе, подытожил специалист.

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин рассказал, что многие люди полагают, что чистка зубов сразу после еды является полезной привычкой, однако на деле это лишь повышает риск повреждения эмали. Он объяснил это тем, что после приема пищи во рту повышается количество слюны, содержащей ферменты и кислоты. Они размягчают зубную эмаль, из-за чего ее становится легче повредить.