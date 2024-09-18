Биолог рассказала о пользе козинаков

Козинаки богаты белком, полезными жирами, кальцием и являются хорошим источником энергии, рассказала LIFE.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, в козинаках содержится большое количество углеводов, а также эти батончики поддерживают работу мозга.

Ореховые козинаки менее калорийны и легче усваиваются. Они содержат клетчатку, что помогает поддерживать здоровое пищеварение. Благодаря богатому минеральному составу и мононенасыщенным жирным кислотам не дают лишнему холестерину присоединяться к стенкам сосудов, что служит профилактикой образования бляшек и тромбов, — объяснила эксперт.

Биолог добавила, что такие козинаки содержат антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом. Батончики из воздушного риса подходят для людей с плохим пищеварением, так как в них нет глютена и мало жира.

Однако людям с заболеваниями кожи, лишним весом или диабетом не рекомендуются козинаки, поскольку в их составе есть большое количество сахара, подытожила биолог.

Ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Фролова предупредила, что из-за протеиновых батончиков может появиться лишний вес. По ее словам, такой продукт обычно содержит большое количество калорий, например в одной порции может быть до 300 ккал.