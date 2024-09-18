Диетолог назвала продукты, которые подойдут для перекуса в самолете

Некоторые продукты помогут снизить уровень стресса во время полёта. Чем лучше перекусить в небе и какие напитки принесут больше пользы, рассказала РИА Новости доцент кафедры диетологии Российского биотехнического университета Анастасия Лебедева.

По словам эксперта, в самолёт всегда лучше брать с собой воду:

«Она поддерживает гидратацию организма, способствует улучшению кровообращения и помогает избежать головных болей и усталости, которые могут возникать из-за сухого воздуха в салоне».

Из напитков также подойдёт мятный или ромашковый чай, который поможет справиться с чувством страха и тревоги и способствует уменьшению газообразования, спазмов.

Как отмечает Лебедева, отличным перекусом на высоте станут яблоки — они способствуют нормальной работе пищеварительной системы. Бананы, богатые калием, помогут поддержать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы и предотвратят мышечные судороги.

«К полезным продуктам в полёте также можно отнести орехи и семечки: они помогут справиться с чувством голода во время длительных перелётов. Миндаль и грецкие орехи считаются отличным источником белка и полезных жиров, а семена подсолнечника содержат магний, который помогает снижать уровень стресса и улучшает самочувствие», — пишет РИА Новости.

Диетолог добавила, что если съесть перед полётом несладкий йогурт, то это может предотвратить дискомфорт ЖКТ из-за отсутствия привычного режима питания.

Диетолог рассказал, какие продукты помогают быстрее заснуть.