Врач назвал гарнир, который снизит холестерин и поможет кишечнику

Врач назвал гарнир, который снизит холестерин и заставит кишечник работать
Важную роль в регулировании деятельности пищеварительного тракта занимает растительная клетчатка. Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов посоветовал обратить внимание на нут. Продукт помогает слаженной работе кишечника, обеспечивая регулярный стул.
Воздействует употребление нута на артериальное давление и холестерин.
"Блюда из нута снижают содержание натрия в организме, что ведет к нормализации артериального давления", - пишет профессор в своем телеграм-канале.
Состав нута "работает" и на снижение уровня плохого холестерина в крови, поддерживая работу сердца, добавил Михаил Кутушов.
Еще одно преимущество гарнира связано с пребиотическими волокнами, питающими важные бактерии в кишечнике. В этом смысле нут оптимально использовать для приготовления домашнего хумуса. Закуска помогает держать баланс в бактериальном сообществе, способствует защите от патогенов. Для хумуса врач посоветовал на ночь замочить нут, а затем сварить его в той же воде. Размягченный продукт следует смешать с оливковым маслом, добавив тахини, лимонный сок, паприку, зиру.
Кстати, блюда из нута особенно важны для вегетарианцев, потому как качество белка в его составе значительно выше, чем у других бобовых культур, отмечают медики.