Гигиенист дала советы, где и как лучше всего хранить зубную щетку

Хранить зубные щетки лучше всего в открытом состоянии, а не в футлярах, посоветовала гигиенист Инна Гришина. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что колпачки и футляры можно применять только во время поездок или путешествий. По ее словам, саму щетку перед этим важно тщательно просушить, так как влага является идеальной средой для активного размножения бактерий на щетинках.

Главное правило − щетка всегда должна находиться в открытом состоянии. Ни в коем случае не закрывайте ее специальными колпачками и не кладите в футляры. Они выполняют роль временных дорожных аксессуаров, когда необходимо переместиться из точки А в точку Б, — пояснила гигиенист.

Она порекомендовала хранить щетки каждого члена семьи в отдалении друг от друга, что позволит избежать риска инфекций, в том числе кариеса, воспаления десен и пародонтита, которыми можно заразиться от другого человека. Гришина отметила, что вместо стаканчика стоит использовать полки с фиксаторами или специальные стерилизаторы.

Если же приходится пользоваться стаканом, лучше выбирать аксессуар с перфорированным дном, посоветовала гигиенист. Она пояснила, что это позволит жидкости не застаиваться.

Если в семье есть дети, особенно важно соблюдать указанные правила и хранить их щетки отдельно. Все дело в том, что у маленького ребенка до семи лет только начинается активное знакомство с окружающей средой, включая вирусы и микробы, поэтому взрослым нужно тщательно заботиться о здоровье малышей, — заключила Гришина.

Биолог Роман Опарин ранее рассказал, что, если мыло хранить в сырости или в коробке, где постоянно скапливается жидкость, на нем могут начать размножаться бактерии. Специалист порекомендовал хранить мыло в сухом месте.