Иногда бобовые могут вызывать газообразование, но это не должно вас останавливать от их включения в свой рацион. Всё потому, что в этих продуктах много питательных веществ.

© Ferra.ru

Доктор Мопелола Адейемо, клинический диетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отмечает, что бобовые относятся к уникальным продуктам. Они являются источником белка и при этом содержат сложные углеводы. Более того, согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства США (USDA) по питанию, фасоль также считается овощем.

К счастью, вам не нужно есть много фасоли, чтобы получить от неё пользу. Одно из лучших её свойств — это большое количество клетчатки. Всего полстакана чёрной фасоли дадут вам 8 г клетчатки, а это около 25% от дневной нормы.

Фасоль — отличный источник растительного белка. В ней много и других важных питательных веществ. Это калий, медь, железо, магний, фолиевая кислота, витамин В6.

По словам врача, высокое содержание клетчатки в бобовых помогает снизить уровень сахара в крови, контролировать вес, предотвращает запоры, защищает от рака толстой кишки. Исследования показали, что те, кто регулярно ест фасоль, имеют меньшую массу тела и меньшую окружность талии, чем те, кто этого не делает.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.