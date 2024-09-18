Раскрыт лучший вечерний перекус при инсулинорезистентности

Когда вечером хочется есть, многие тянутся к вредным быстрым закускам. Но исследования показывают, что поздние приёмы пищи могут негативно влиять на чувствительность к инсулину и приводить к набору веса.

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Резистентность к инсулину часто предшествует развитию диабета 2 типа. Она может привести к увеличению накопления жира, повышению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В результате у вас нарушится метаболизм глюкозы и вы будете чувствовать себя голодным и уставшим. Это может способствовать увеличению веса.

Для предотвращения резистентности к инсулину нужно выбирать перекусы, которые способствуют сбалансированному уровню сахара в крови.

Это может быть закуска с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка. Например, творог. Диетолог Эрин Палински-Уэйд назвала его лучшим вариантом в качестве вечернего перекуса. Особенно это касается людей с резистентностью к инсулину.

Исследования показывают, что употребление низкоуглеводной, богатой белком закуски перед сном может улучшить контроль уровня сахара в крови в ночное время у людей с диабетом 2 типа. Кроме того, творог способен улучшить сон. Это может благотворно повлиять на резистентность к инсулину.

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