Инфицирование кишечной бактерией Helicobacter pylori влияет на гормональный фон и увеличивает риск ожирения, предупредила врач-эндокринолог Наталья Таныгина. Малоизвестную причину набора лишнего веса она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

Таныгина отметила, что хеликобактеры — одни из немногих микроорганизмов, которые приспособились к высокой концентрации соляной кислоты в желудке. По ее словам, там они размножаются, провоцируя язвы, а также влияя на гормональный фон человека.

«Продукты жизнедеятельности бактерии вызывают интоксикацию. Она может быть невыраженной и никак не сказываться на жизни человека, однако организм начинает на нее реагировать увеличением уровня инсулина», — пояснила она.

Эндокринолог добавила, что изменение гормонального фона приводит к усилению аппетита, при этом если человек не поест, он испытывает такие же симптомы, как при снижении уровня сахара в крови: сильную слабость, дрожь, головокружение, повышенную потливость.

«Набирать жир становится проще, а убрать — гораздо тяжелее», — резюмировала врач.

Специалист отметила, что узнать о наличии в организме бактерий Helicobacter pylori можно с помощью специального теста. По ее словам, он выявляет специфические ферменты, которые указывают на жизнедеятельность микроорганизмов.

Ранее гастроэнтеролог Элисон Шнайдер предупредила, что частая отрыжка может указывать на болезни желудка. По ее словам, это может быть симптомом гастрита, язвы или рака желудка.