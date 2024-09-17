Зачем улучшать лимфоток и как это делать правильно

Одна из самых важных систем в нашем организме — лимфатическая. При нарушении ее работы происходит множество сбоев, которые могут быть опасны для жизни. Терапевт Ольга Мирошниченко рассказала нам, что же из себя представляет лимфа и как помочь лимфатической системе работать без проблем.

Лимфа. Что это?

Лимфа представляет собой жидкость, которая не замкнута в систему, чем-то напоминающую кровеносную, однако выполняет совершенно другую функцию. Суть лимфатической системы в том, чтобы собирать жидкость по организму, которая проникает через стенки сосудов и клеток. По сути, это отходы жизнедеятельности клеток.

Ольга: «Благодаря работе мышц и диафрагмы лимфа передвигается по телу, собирая отходы по всему организму. В печени происходит конечная очистка лимфы, именно поэтому важно следить за состоянием органа».

В нашем организме есть лимфоузлы,. Они помогают фильтровать лимфу на пути к печени. Если лимфоузлы не выполняют полную очистку, происходит интоксикация организма. Очень важно вовремя обратить внимание, если лимфоузлы воспалены и увеличены. Наш эксперт рекомендует в этом случае немедленно обратиться к врачу.

Что происходит при сбоях в работе лимфатической системы

Ольга: «Рисков довольно много — от острой интоксикации до образования тромбов. В моей практике были случаи развития аутоиммунных заболеваний на фоне сбоев в лимфатической системе». Не забываем и о том, что без свободного движения лимфы ни желудок, ни кишечник не смогут качественно осуществлять свою работу.

Как улучшить отток лимфы

Физическая активность

Первое, на что стоит обратить внимание, — как много вы двигаетесь. Мы уже говорили о том, что от мышц зависит хорошая циркуляция лимфы. Выбираем любую активность, которая вам подходит. Это может быть как плавание, так и езда на велосипеде, а также утренние и вечерние пробежки. Избегайте долгого засиживания на одном месте.

Йога

В каком-то смысле, йогу можно отнести к той же физической активности, однако она более статична. Многие асаны помогают не только укрепить мышечный кор, но и улучшить состояние всех систем организма. Введите йогу в свой режим, хотя бы несколько раз в неделю.

Самомассаж

Идеально, если у вас будет возможность посещать массажиста несколько раз в месяц, но лимфодренажный массаж вполне реально выполнять самостоятельно. В Сети множество схем линий, по которым необходимо выполнять массаж, это очень важный момент — начинайте движение снизу вверх по телу и двигайтесь по схеме, чтобы не нарушить работу системы еще больше.

Больше воды

Хотя бы литр воды в день избавит вас от многих проблем, в том числе и от отеков, спровоцированных застоем лимфы. Для правильного обмена веществ необходима начинать день со стакана чистой воды, но в течение дня важно выпить еще как минимум четыре стакана, особенно если вы проводите большую часть времени без движения. Без воды о хорошем очищении всех систем организма говорить не приходится.