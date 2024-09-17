Что отличает долгожителей с вредными привычками

Исследователи обнаружили, что пожилые люди с более высоким уровнем психической устойчивости имеют на 53% меньше шансов умереть в течение следующих 10 лет, чем те, у кого этот уровень самый низкий. Впечатляет, что эффект сохраняется даже при наличии хронических проблем со здоровьем или нездоровом образе жизни. В таком случае вероятность смерти в течение 10 лет на 46% и 38% ниже соответственно. Выводы сделаны на основании данных более 10 тысяч человек старше 50 лет.

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«Это исследование уникально тем, что установило статистически значимую связь между психологической устойчивостью и смертностью от всех причин среди пожилых людей и пенсионеров, даже после учета сопутствующих факторов», — гласит пресс-релиз Университета Сунь Ятсена в Китае.

Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ Mental Health. Главный вывод таков: целеустремленность и оптимизм перед лицом неопределенности могут помочь человеку выстоять в обстоятельствах, которые в противном случае могли бы снизить продолжительность жизни.

Исследователи также отметили, что целенаправленное воздействие для улучшения психологической устойчивости человека, вероятно, может положительно влиять на его продолжительность жизни.