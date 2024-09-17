Раскрыт секрет похудения Орбана

Специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев назвал похудение с помощью нормализации питания и увеличения физической нагрузки, а именно таким способом, если верить сообщениям, похудел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, единственным действенным методом борьбы с лишним весом.

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Калинчев отметил, что его смущает то, что в качестве физической нагрузки Орбан выбрал занятия с гирями. Он уточнил, что занятия с отягощением действительно эффективно сжигают калории, поскольку увеличивают мышечную массу, а чем больше в организме мышц, тем больше калорий организм сжигает в состоянии покоя. Однако такие тренировки сложны и травмоопасны, и показаны людям с соответствующей подготовкой, тогда как начинающие могут заниматься только под руководством инструктора, подчеркнул эксперт.

"Безопаснее тренироваться с легкими гантелями или с тренировочными лентами. Они дают более мягкую нагрузку. Но даже в этом случае первое занятие лучше пройти с инструктором, который покажет правильную технику выполнения упражнений", - сказал Калинчев, которого цитирует aif.ru.

Он также напомнил, что силовые тренировки допустимы не чаще, чем три раза в неделю, иначе будет накапливаться усталость. Перед каждой тренировкой выполняется общая суставная разминка, а в конце каждой тренировки - растяжка.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно сбросил вес после упражнений с гирями. Об этом сообщало издание Blikk, назвавшее такие тренировки "русским методом". Политик, как отмечалось в публикации, выполняет упражнения с 16- и 24-килограммовыми гирями. Спортивные снаряды он берет с собой даже во время поездок за границу.