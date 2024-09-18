Эксперты раскрыли способ, позволяющий снизить аппетит

О благотворном влиянии на организм воды с лимоном знают многие. Такой напиток помогает улучшить работу пищеварения и ускорить обмен веществ. Кроме того, вода с лимоном помогает вывести лишнюю жидкость из организма, что сказывается на весе. Недавно ученые назвали еще один фрукт, который обладает теми же свойствами, что и лимон.

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Эксперты рассказали, что не только вода с лимоном помогает сбросить лишний вес, поскольку улучшает пищеварение и обменные процессы, но и вода с дольками инжира.

Об этом говорится в материале, опубликованном в The Times of India.

Так, по данным исследователей, вода с инжиром помогает дольше сохранять чувство сытости. В результате отпадает необходимость в перекусах между основными приемами пищи.

Такой эффект достигается за счет клетчатки, которой богат инжир. В результате человек потребляет меньше калорий, что сказывается на весе, отметили ученые.

Кроме того, известно, что такой напиток богат витаминами и минералами. Например, калием, магнием, кальцием, витаминами А, В и К.

Они помогают укрепить здоровье за счет повышения сопротивляемости иммунитета неблагоприятным факторам.

Полезной вода с инжиром будет людям, которые имеют проблемы с сердцем и сосудами. А еще инжир повышает прочность костей и регулирует сахар в крови, оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие, добавили ученые.

Но несмотря на пользу фрукта, людям, имеющим проблемы с кишечником, не стоит им злоупотреблять.

Дело в том, что инжир содержит эфирные масла, поэтому является аллергеном. Кроме того, осторожнее с вкусными плодами нужно быть астматикам.

Еще одна особенность инжира – высокое содержание сахара. Поэтому чрезмерное употребление плода перечеркивает полезные свойства и приводит к набору лишнего веса. Сердечно-сосудистая система также может пострадать, если инжир присутствует в рационе регулярно.

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