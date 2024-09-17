«Оптимизация» сна может привести к расстройству психики

Очередной тренд из TikTok не так безобиден, как кажется. Хотя видео с хештегами sleepmaxxing (то есть доведение сна до идеала) посвящены лайфхакам, призванным помочь вам выспаться как можно лучше; эксперты утверждают, что, следуя им, можно довести себя до крайностей. Один из популярных форматов роликов — демонстрация различных приспособлений, включая повязки от храпа и пластыри для заклеивания рта. Многие пользователи так же делятся своими ритуалами на сон грядущий: готовят безалкогольные коктейли на основе вишневого сока, который, как утверждается, способствует хорошему сну.

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«Вероятно, ничто из этого не поможет вам лучше выспаться ночью», — рассказала в интервью изданию Independent специалист по поведенческому анализу сна Ванесса Хилл.

Эксперт отметила, что за «максимизацию» сна приходится платить: психиатры все чаще обращают внимание на одержимость идеей среди последователей тренда. Еще в статье 2017 года в Journal of Clinical Sleep Medicine ученые предложили новый термин «орсотомия», чтобы описать недуг тех, кто обращается за лечением от самодиагностированных проблем со сном после использования технологий для улучшения сна и носимых устройств.

Согласно определению, расстройство представляет собой «перфекционистское стремление к идеальному сну», во многом похожее на орторексию — навязчивую приверженность здоровому питанию.