Названы пять преимуществ тренировок на гибкость

Развитие гибкости не только снижает риск травм и падений, но и улучшает спортивные результаты, снимает мышечную боль и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Об этом изданию The Conversation рассказали преподаватели кафедры физических упражнений и оздоровления Университета Трента в Ноттингеме.

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Эксперты отметили, что одно из самых больших преимуществ развитой гибкости — это снижение риска травм, включая мышечные перенапряжения и растяжения связок. Также упражнения на гибкость развивают чувство баланса и помогают добиться правильной осанки. Это особенно важно для пожилых людей, подверженных травмам в результате падений.

По словам ученых, гибкие мышцы обеспечивают больший диапазон движений, что облегчает выполнение упражнений, требующих силы, скорости и ловкости. Такой навык дает значительное преимущество спортсменам и повышает производительность занятий.

Другим преимуществом упражнений на растяжку выступает облегчение хронических болей в спине и шее. Некоторые исследования также показали, что растяжка не менее трех раз в неделю эффективна для снижения мышечного напряжения в областях, склонных к «зажатости», таких как поясница и плечи.

Менее очевидную пользу тренировки на гибкость приносят сердцу и сосудам. Ученые объяснили, что, когда мышцы растягиваются, приток крови к ним увеличивается. Это помогает мягко нагрузить сердечно-сосудистую систему и улучшить кровообращение. Хорошее кровообращение, в свою очередь, снижает риск долгосрочных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее ученые назвали упражнение, нагружающее мозг наравне с телом.