Ученые поделились, чем полезно ежедневное употребление чернослива

Ежедневное употребление чернослива поможет предотвратить остеопороз — это заболевание, при котором происходит уменьшение минеральной плотности костей, что увеличивает риск переломов даже при малейших травмах, сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на исследования. Ученые также отметили, что 50 г чернослива может быть эффективной стратегией для сохранения минеральной плотности костей у женщин в постменопаузе.

Другие исследования также показали, что чернослив способен защитить костную ткань от потери минеральной плотности, особенно у молодых женщин, принимающих противозачаточные таблетки.

Употребление чернослива оказало потенциальное защитное действие на плотность трабекул дистального отдела большеберцовой кости и ультрадистального отдела лучевой кости, — отметили эксперты.

Чернослив содержит витамин К, марганец и медь, которые помогают поддерживать здоровье костей и защищают их от разрушения. Таким образом, чернослив может быть полезным компонентом в рационе для тех, кто хочет сохранить здоровье костей и предотвратить развитие остеопороза.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что для поддержания здоровья осенью нужно есть свежие овощи. По словам специалистов ведомства, содержащиеся в овощах витамины и клетчатка укрепляют иммунитет в сезон простуд.