Названа пряность, которая борется с раком и снижает уровень сахара

Об удивительных свойствах корицы ученые заговорили недавно. Последние исследования показали, что пряность может бороться с раковыми клетками, запуская процессы, которые приводят к их гибели.

О пользе корицы в программе «Жить здорово!» на Первом канале также рассказал профессор, офтальмолог Михаил Коновалов.

Как выяснилось, корица помогает сохранить зрение, защищая клетки органа от окислительного стресса. Помимо прочего она полезна людям с повышенным сахаром в крови, так как нормализует уровень глюкозы.

Вместе с уровнем сахара корица снижает холестерин, добавил Коновалов. В результате это приводит к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Что касается сортов корицы, Коновалов советует остановить свой выбор на цейлонской корице. Она имеет многослойную структуру палочек, которые отличаются своей хрупкостью и ароматом.

Чтобы сохранить полезные качества корицы, нужно хранить пряность в герметичной стеклянной или железной таре.

Между тем, ранее ученые также заявили, что с помощью корицы можно похудеть.

По их данным, коричный альдегид, содержащийся в корице, оказывает влияние на жировую клетку. Это вещество улучшает метаболизм, оказывая влияние на адипоциты.

Такой эффект достигается в результате термогенеза, использующего накопленную энергию для сжигания калорий.

Теперь ученые хотят продолжить исследование метаболических преимуществ коричного альдегида.

Также ученые выяснили, как специи и травы влияют на потребление вредного для сердечно-сосудистой системы натрия.