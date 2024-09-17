Раскрыто, безопасно ли для здоровья заниматься спортом при голодании

Человек может обратиться к голоданию по разным причинам. Исследования показывают, что это может помочь сбросить вес, предотвратить развитие болезней, замедлить старение и получить другие преимущества для здоровья. Но можно ли в этот период ходить в спортзал?

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Занятия спортом во время голодания имеют достоинства и недостатки.

Плюсы

Сжигание большего количества жира. Некоторые исследования показывают, что тренировки натощак могут привести к потере жира.

Некоторые исследования показывают, что тренировки натощак могут привести к потере жира. Улучшение функции инсулина. Одно исследование продемонстрировало: тренировки натощак повышают чувствительность к инсулину и могут помочь улучшить показатели уровня сахара в крови.

Одно исследование продемонстрировало: тренировки натощак повышают чувствительность к инсулину и могут помочь улучшить показатели уровня сахара в крови. Усиление аутофагии. Этот процесс помогает уничтожать нежелательные, повреждённые или ненужные клетки для регенерации новых и более здоровых. Также при аутофагии убиваются бактерии и вирусы, которые могут нанести вред клеткам.

Минусы

Ухудшение спортивных результатов. Согласно исследованиям, голодание во время спорта может снизить физическую работоспособность.

Согласно исследованиям, голодание во время спорта может снизить физическую работоспособность. Более медленное восстановление. Это связано с более низким уровнем питательных веществ во время голодания.

Это связано с более низким уровнем питательных веществ во время голодания. Головокружение и усталость. И прерывистое голодание, и физические упражнения могут снизить артериальное давление. Это может привести к головокружению.

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