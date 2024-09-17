Диетолог рассказала, какие продукты и привычки губят желудок

Курение, употребление жирного мяса и алкоголь оказывают негативное влияние на желудок, предупредила диетолог Людмила Микитюк. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что очень вредно курить после еды. Она отметила, что подобная привычка чревата развитием таких заболеваний, как гастрит и язва.

Одно из самых вредных — это курение, а особенно курение после еды. Вместе с вдыхаемым загрязненным воздухом весь вред попадает в желудок, что провоцирует такие заболевания, как гастрит и язву, — пояснила диетолог.

Специалист отметила, что алкоголь тем временем увеличивает чувство голода, провоцирует переедание, из-за чего наносится сильный удар по пищеварению. Жирное обработанное мясо и колбасы содержат много канцерогенов и добавок, которые мешают усвоению еды, предупредила диетолог.

По ее словам, также важно контролировать количество употребляемого сахара. Как пояснила врач, он вызывает рост патогенной микрофлоры, которая нарушает процессы переваривания.

Выпечка и мучное — это пища для грибковой микрофлоры, которая замедляет метаболизм и заставляет человека постоянно употреблять эти продукты, так как такая флора быстро распространяется и ей нужно постоянно новое поступление такого питания, — добавила Микитюк.

Хирург Александр Умнов ранее посоветовал отказаться осенью от печеных яблок, тыквенного латте и глинтвейна. Он отметил, что данные продукты слишком калорийные, а также провоцируют развитие гастрита и язвы.