Как физические упражнения помогают снять стресс

Физические упражнения практически в любой форме помогают снять стресс, причем не только в краткосрочной перспективе. Занятия спортом также могут в целом снизить уровень тревожности. Кроме этого, упражнения улучшают общее состояние здоровья и создают чувство благополучия, рассказала «Вечерней Москве» терапевт высшей категории, гематолог краснодарского филиала сети «Клиника Фомина» Анна Дудникова.

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Преимущества физической активности

Повышается уровень эндорфинов. В мозге во время занятий начинают вырабатываться нейротрансмиттеры (то есть эндорфины), которые улучшают настроение.

Снижаются негативные последствия стресса. Упражнения не только облегчают стресс, но и защищают организм от вредного воздействия тревожности.

Повышается уровень концентрации и когнитивных способностей. После динамичной игры, прогулки и движения человек может заметить, как он лучше концентрируется и меньше реагирует на раздражители. Поэтому многие специалисты рекомендуют тренироваться с утра. И даже несмотря на ощущение усталости, в течение дня вы ощутите прилив сил и энергии.

Улучшается настроение. Регулярные упражнения помогают повысить уровень уверенности в себе, быстрее расслабляться, снизить симптомы депрессии и тревоги.

Как добиться такого эффекта от спорта

Для начала проконсультируйтесь с врачом, чтобы знать о состоянии здоровья и избежать травм. Выбирайте спорт, который вам нравится, чтобы занятия приносили удовольствие, а не выглядели пыткой, и повышайте уровень нагрузки постепенно. Старайтесь придерживаться индивидуального графика и не думайте о физических упражнениях как еще об одном пункте в вашем списке дел. Найдите занятие, которое вам нравится, будь то активный теннисный матч или медитативная прогулка в местный парк и обратно, и сделайте его частью своей повседневной жизни.

Любая форма физической активности может помочь вам расслабиться и стать важной частью вашего подхода к снятию стресса.