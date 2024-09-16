Как с возрастом сохранить здоровье

Чтобы с возрастом сохранить здоровье, нужно носить правильную обувь, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на реабилитолога Матвея Одинцева. По его словам, также следует правильно питаться, контролировать вес, следить за осанкой и полноценно отдыхать ночью.

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Правильно подобранная обувь избавит от плоскостопия и деформации ног, объяснил медик. Из-за высоких каблуков могут возникнуть боли в спине, а из-за плоской подошвы перегружаются мышцы и суставы, поэтому рекомендуется выбирать обувь на небольшом каблуке. Также следует исключить из рациона вредные продукты, которые пагубно влияют на здоровье.

Реабилитолог отметил, что из-за лишнего веса страдает опорно-двигательный аппарат, поэтому возникают боли в суставах. Важно больше двигаться, чтобы сохранить здоровье этого аппарата, и сохранять осанку, чтобы укреплять мышцы спины.

Кроме того, нельзя забывать про качественный сон, добавил Одинцев. Ночью организм восстанавливает все системы организма, даже опорно-двигательную, поэтому лучше спать на матрасе оптимальной жесткости, подытожил реабилитолог.

Ранее Матвей Одинцев заявил, что правильное и полноценное питание, здоровый сон, гигиена, массаж и снижение стресса помогут укрепить иммунитет. Специалист также призвал граждан быть внимательными к своему здоровью.