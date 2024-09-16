Можно ли есть арбуз вместе с хлебом

Хлеб не стоит есть в одно время с арбузом. Подобная «диета» вредна для людей с диабетом, гипертонией и атеросклерозом. Об этом сообщила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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«У арбуза – высокий гликемический индекс. Он складывается с гликемическим индексом хлеба, что способно привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, нежелательному для людей с диабетом или инсулинорезистентностью, при заболеваниях гипертонией или атеросклерозом. Максимальное количество арбуза, которое можно съесть при таких заболеваниях – 1-2 кусочка», – заявила специалист.

Она также добавила, что одновременное употребление арбуза и хлеба вызывает вздутие живота и газообразование. Для ряда людей это сочетание может быть тяжело перевариваемым. В некоторых диетах и системах питания рекомендуется вовсе избегать сочетания фруктов с другими видами пищи, особенно углеводами, чтобы избежать ферментации в желудке и улучшить пищеварение.