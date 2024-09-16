Диетолог рассказала, чем нужно питаться офисным сотрудникам

Как известно, работники офисов страдают от дефицита движения. Как им правильно питаться с таким образом жизни, рассказала диетолог Полина Журавлева. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Тут нужно понять, что питание офисных работников разительно отличается от тех, кто живет активную жизнь. Средняя суточная потребность в энергии для сидящих работников: менее 2000 ккал для женщин и до 2500 ккал для мужчин. Ни в коем случае не больше. Это стопроцентно приведет к ожирению и значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических болезней», — сказала она.

Эксперт советует отказаться от перекусов за компьютером. Это, по ее мнению, приводит к перееданию и неправильному усвоению пищи. Следует убрать из рациона жир в любом виде – майонез, масло и сало в больших количествах. Для перекуса подойдут сыр, питьевой йогурт, орехи, сухофрукты или свежие овощи и фрукты.