Диетолог рассказала, чем нужно питаться офисным сотрудникам
Как известно, работники офисов страдают от дефицита движения. Как им правильно питаться с таким образом жизни, рассказала диетолог Полина Журавлева. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
«Тут нужно понять, что питание офисных работников разительно отличается от тех, кто живет активную жизнь. Средняя суточная потребность в энергии для сидящих работников: менее 2000 ккал для женщин и до 2500 ккал для мужчин. Ни в коем случае не больше. Это стопроцентно приведет к ожирению и значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических болезней», — сказала она.
Эксперт советует отказаться от перекусов за компьютером. Это, по ее мнению, приводит к перееданию и неправильному усвоению пищи. Следует убрать из рациона жир в любом виде – майонез, масло и сало в больших количествах. Для перекуса подойдут сыр, питьевой йогурт, орехи, сухофрукты или свежие овощи и фрукты.